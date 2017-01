Udinese-Inter, per Delneri problema infortunati: "Non c'è da lamentarsi"

07/01/2017 14:19

UDINESE INTER CONFERENZA DELNERI / Riparte dall'Inter il campionato dell'Udinese: i friulani attendono la formazione di Pioli nel lunch match della 19a giornata di Serie A. In conferenza stampa ne parla Luigi Delneri: "Nessuna incognita, vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato, la stessa cosa vorranno fare pure loro. Affrontiamo una grande squadra, stanno producendo un buon calcio. Dovremmo essere una squadra che non abbandona la grande intensità ed essere coraggiosi, affrontandola coi nostri mezzi".

Sulla formazione il tecnico dice: "Convocheremo Magnino e Bovolon. Thereau è da considerarsi recuperato, anche se oggi non stava benissimo, così come Hallfredsson. Hanno lavorato in palestra; gli manca un po' il pallone, ma potranno vederlo domani se hanno fame. Ho ancora tempo per decidere. In difesa siamo coperti; a centrocampo siamo contati, essendo 4 più i 2 Primavera. Davanti abbiamo molta scelta, ma in ogni caso non c'è di cui lamentarsi".

B.D.S.