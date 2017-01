Calciomercato Chelsea, ESCLUSIVO: Conte insiste per van Dijk

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

06/01/2017 14:02

CONTE VAN DIJK / Antonio Conte è in pressing per Virgil van dijk. Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, il manager dei Blues lavora alacramente per aggiungere il promettente alla sua rosa. La richiesta del Southampton resta molto alta, sui 60 milioni di euro, ma i Blues possono contare sui proventi della cessione di Oscar per raggiungere il prestigioso obiettivo. Monitorato anche Manolas: il difensore greco della Roma è lusingato però soprattutto dall'Everton e dallo United. Costa 40 milioni di euro.