Napoli, esordio rimandato per Pavoletti: "Giocherò in Coppa"

05/01/2017 19:06

NAPOLI PAVOLETTI ESORDIO / Esordio rimandato per Leonardo Pavoletti con la maglia del Napoli. Il forte attaccante ex Genoa, primo acquisto del calciomercato invernale degli azzurri, non sarà a completa disposizione di Sarri per la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria. Intercettato al carcere minorile di Nisida, dove lui, Hamsik e Mertens sono stati stamane, l'attaccante ha spiegato: "Esordio? Niente Sampdoria, ma giocherò martedì in Coppa Italia - le sue parole riportate da 'Il Mattino' - Numero di maglia? Non ho mai voluto il numero '9' ma il '32', che ricorre nella mia vita e che qui è il numero del Capitone. Quindi poteva essere un segnale, l'ho letto in questo modo e per questo l'ho scelto".

M.D.A.