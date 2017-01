Calciomercato Fiorentina, ESCLUSIVO: Zarate-Cina, si può

ESCLUSIVO

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

04/01/2017 16:32

FIORENTINA ZARATE CINA - Il mercato della Cina si tinge di viola. Nel mirino dei facoltosi manager con gli occhi a mandorla, infatti, non ci sarebbe solo Nikola Kalinic, corteggiato dal Tianjin Quanjian di Cannavaro, ma anche Mauro Zarate. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, l'argentino, che in questa stagione ha collezionato 7 presenze, 2 gol e 1 assist, vanta molti estimatori nella Super League cinese. Alla luce delle recenti prestazioni positive, Maurito vorrebbe ritagliarsi un ruolo importante nella Fiorentina e giocarsi le sue carte con più serenità. Paulo Sousa avrebbe apprezzato molto l'impegno mostrato dal giocatore nell'ultimo mese, tanto da pensare di poterlo utilizzare con più continuità nel 2017. Zarate non vorrebbe lasciare Firenze, ma i milioni d’oriente in questo momento fanno vacillare chiunque e il calciomercato Fiorentina non fa eccezione. Nessuna trattativa finora, solo sondaggi.

Calciomercato Fiorentina, la Cina bussa per Zarate

Se qualcuno però dovesse bussare alla corte di Maurito con un'offerta importante, l'ex West Ham la prenderebbe in considerazione. Al di là del semplice trasferimento, la scelta di giocare in Cina costituirebbe una vera e propria scelta di vita, che però non spaventa il numero 7 della Viola. Nella stagione 2007-08, infatti, agli albori della carriera, ancor prima del suo arrivo in Italia, accettò la proposta dell'Al-Saad e andò a giocare a Doha, in Qatar. Una decisione che all'epoca fu ritenuta coraggiosa dagli esperti: Maurito, infatti, era corteggiato da molti club europei, avendo appena vinto il Mondiale Under 20 con l'Argentina insieme al 'Kun' Aguero.