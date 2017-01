Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: timido contatto per Giaccherini, la situazione

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

03/01/2017 11:11

CALCIOMERCATO ROMA GIACCHERINI NAPOLI - Continua la caccia della Roma all'esterno d'attacco che possa sostituire Mohamed Salah, in partenza per la Coppa d'Africa con il suo Egitto. Sono tanti i nomi che circolano in queste settimane, ma quello più caldo è Jesé Rodriguez Ruiz, meglio conosciuto semplicemente come Jesé, 23enne calciatore del Paris Saint-Germain. Lo spagnolo fatica a trovare spazio nell'undici di Emery con lo stesso tecnico che ha aperto alla partenza del calciatore in questa finestra di mercato. Nel frattempo, comunque, la Roma sonda alternative per tenersi pronta ad eventuali cambi di rotta dell'ex Real Madrid.

Calciomercato Roma, contatto per Giaccherini

Tra le ipotesi circolate c'è anche quella che porta a Emanuele Giaccherini. Il 31enne ex Juventus e Sunderland non ha trovato molto spazio nell'undici di Maurizio Sarri in questa prima parte di stagione. E, secondo informazioni raccolte da Calciomercato.it, gli uomini che si occupano di calciomercato Roma hanno fatto un sondaggio per il calciatore. Una prima presa di contatto, colloqui preliminari come molti se ne vedono in questo periodo, nessun discorso è stato approfondito. Anche perché il calciatore, come ribadito dal suo agente nella giornata di ieri, sta molto bene nel Napoli e, allo stato attuale, non ha intenzione di lasciare il club campano. In ogni caso, l'interessamento c'è, ma la prima scelta dei giallorossi continua ad essere Jesé.