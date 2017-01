Chapecoense, prove di rinascita: venerdì scatterà il raduno

02/01/2017 19:16

TRAGEDIA CHAPECOENSE - Settantasette vittime e soltanto 6 sopravvissuti. E' impossibile dimenticare il disastro aereo che lo scorso 28 novembre ha cancellato quasi totalmente la Chapecoense, formazione brasiliana che si apprestava a giocare la finale della Copa Sudamericana contro i colombiani dell'Atlético Nacional.

Finalmente per la compagine biancoverde, che in quel tragico incidente ha perso ben 19 giocatori, arriva una buona notizia: avrà 25 elementi in rosa e potrà tornare a 'vivere'. Venerdì prossimo, il nuovo gruppo si radunerà all' 'Arena Condà', dove avrà inizio la preparazione alla nuova stagione agli ordini del tecnico Vagner Mancini. Soltanto due elementi, facevano parte della vecchia formazione: Martinuccio e Nenem, scampati all'incidente perché in quel momento infortunati.

F.S.