Calciomercato Juventus, è Sanchez il grande obiettivo estivo

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

31/12/2016 08:24

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ / Dopo Gonzalo Higuain, l'asticella si alza ancora. La 'fame' della Juventus non si ferma al campo e sconfina nel calciomercato, dove i bianconeri vogliono continuare aumentare il ritmo per staccare ulteriormente le concorrenti italiane ed avvicinarsi sempre più ai top club mondiali. In questi anni di gestione Agnelli-Marotta-Paratici la 'Vecchia Signora' ha abituato i suoi tifosi ad un crescendo di ambizioni ed investimenti, ecco perché è lecito aspettarsi che anche quest'anno, in estate, i vertici juventini vorranno regalarsi un altro top player di livello internazionale.



A fine stagione è da mettere in conto un'altra mini-rivoluzione: tra il necessario cambio generazionale sugli esterni, qualche manovra a centrocampo dove pure Sami Khedira, che è attratto dall'idea di prova una nuova avventura in Usa o Oceania, potrebbe dire addio ed il grande colpo in attacco, che ormai la Juventus si è abituata a regalarsi ogni anno, è va previsto.

Calciomercato Juventus, Mandzukic via? Sanchez il grande obiettivo

Così, in caso di addio in estate di Mario Mandzukic, che di fare la riserva potrebbe presto stufarsi, il calciomercato Juventus si muoverà alla ricerca di un tassello di altissimo profilo per completare un tridente da meraviglia con Dybala e Higuain. E 'meraviglia' non sarebbe parola a caso, in quanto secondo 'Tuttosport' l'obiettivo principale dovrebbe essere Alexis Sanchez. Il 'Niño Maravilla' è in scadenza di contratto nel 2018 con l'Arsenal e, per il momento, il rinnovo non sembra una possibilità concreta. Il problema sarà fare i conti con la concorrenza, più che con i 'Gunners'. Perché un calciatore di quel calibro con un solo anno di contratto fa gola a tanti, tantissimi top club. E non bisogna andare molto lontano per trovare una concorrente più che agguerrita. Anche l'Inter infatti, grazie agli investimenti stratosferici promessi dalla proprietà cinese, ha messo nel mirino Alexis Sanchez.