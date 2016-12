Serie B, Novara-Carpi 2-1: Galabinov e Sansone ribaltano Castori

30/12/2016 19:25

SERIE B NOVARA CARPI / Vince il Novara e si avvicina alla zona playoff: i piemontesi battono 2-1 il Carpi in uno degli anticipi della 21a giornata di Serie B, l'ultima prima della pausa invernale. Ospiti in vantaggio al 22' con Lasagna, rimonta dei padroni di casa in tre minuti con Galabinov (29') e Sansone (32'). Questa sera si completa il quadro con le restante partite.

NOVARA-CARPI 2-1

22' Lasagna (C), 29' Galabinov (N), 32' Sansone (N)

CLASSIFICA: Verona 38 punti, Frosinone 38, Spal 36*, Benevento 33, Carpi 32*, Cittadella 31, Perugia 30*, Entella 29, Bari 29*, Spezia 28*, Novara 28*, Brescia 26, Vicenza 25*, Ascoli 24, Salernitana 24*, Cesena 22, Latina 22, Pisa 21, Pro Vercelli 21, Ternana 20, Avellino 20, Trapani 12.

* una partita in più

B.D.S.