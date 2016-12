Palermo, Simic: "Inzaghi non arrabbiarti, Nestorovski è come te"

28/12/2016 16:39

PALERMO NESTOROSVKI / Tra le poche note positive della stagione del Palermo fino a questo momento, c'è sicuramente Ilija Nestorovski. Dell'attaccante macedone, già finito nel mirino di diverse squadre, ne ha parlato anche Dario Simic, consulente personale di Maurizio Zamparini: "Nestorovski è una sorpresa positiva per il Palermo, nessuno se lo aspettava così - le parole in conferenza stampa -. Non è facile per un attaccante trovare così facilmente la via del gol. Se Inzaghi non si arrabbia, lo paragono a lui: un grande bomber capace di muoversi bene in area e che segnava sempre".

B.D.S.