Napoli, De Laurentiis dà il benvenuto a Pavoletti: "Sarà un 'problema'. E Milik torna per il Real"

24/12/2016 13:33

NAPOLI DE LAURENTIIS / Leonardo Pavoletti al Napoli, è (quasi) tutto fatto. A certificarlo è anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ai microfoni di 'Mediaset Preium' racconta: "Si avvicenderà in questi giorni con le visite mediche e dovrebbe essere pronto nei prossimi giorni, anche se l’ufficializzazione arriverà dal 3 gennaio. Tranne sorprese cliniche, è un’operazione che ritengo fatta. Abbiamo sempre detto che avremmo avuto bisogno di mettere a posto l’attacco con un centravanti tradizionale e ora sarà un problema per Sarri, perché oltre all’exploit di Mertens sono convinto che da inizio febbraio, per la Champions, tornerà Milik".

De Laurentiis, poi, conclude: "Milan nuovo candidato alla lotta per lo Scudetto? Il Milan è sempre stato un avversario con un certo pedigree e ieri sono contento di aver visto un bel calcio, interpretato bene dagli uomini ben allenati da Montella. I rossoneri hanno giocato benissimo e non è facile averlo fatto contro una squadra come la Juventus. La doppia sfida con il Real? Dopo 30 anni, poter incontrare i campioni della scorsa stagione penso sia un fatto storico. È possibile giocarsela, tutto è possibile: basta guardare quello che è successo in Supercoppa tra Milan e Juventus, con i bianconeri che sembrano da anni invincibili. I nostri tifosi possono sognare, anche lo Scudetto: non si può porre limiti ai sogni di un tifoso".



L.P.