Napoli, De Laurentiis: "Sarri è il mio regista perfetto. La Juventus? Non è così forte"

NAPOLI DE LAURENTIIS / Tra campo e calciomercato. In una lunghissima intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport' per i consueti auguri di Natale, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sulle news Napoli: "Manca il regalo più importante, quello da fare ai tifosi, ma per quello c'è tempo, si lavora tutto l'anno. Il nostro Natale non finisce mai, ogni evento o partita diventa un Natale per noi".



MERCATO - "Occasione a gennaio per fare un regalo? Ma sì, Pavoletti deve fare le visite nei prossimi giorni, auguriamoci che sia un Pavoletti forte ed in forma e che possa rendere quella complementarità che oggi in realtà non ci manca. Voi avevate definito Mertens un 'falso nueve', poi si è rivelato un vero nueve.



SARRI E IL DEFICIT DI 'MENTALITÀ VINCENTE' - "Secondo me il Napoli non ha nessun deficit. Il Napoli ha una rosa molto ampia, che secondo me non è stata ancora tutta quanta scoperta e allenata al punto giusto. Sarri è un grandissimo allenatore, ma ovviamente come tutti i toscani è anche uno molto attento, molto furbo, che guida la squadra per la società ma anche per se stesso perché in fondo gli allenatori devono ancora prendere quella sicurezza che non sono delle creature sostituibili. Ma non è un problema solo di Sarri, c'è sempre questa paura di dover poi essere esonerati. Secondo me invece l'allenatore deve essere una parte forte del gruppo di lavoro di una società, è un dipendente della società con il quale la società si deve costantemente confrontare, in un contesto di crescita. Poi ci sono allenatori che magari vogliono determinati calciatori e altri che ti lasciano fare".

MOMENTO PIU' BELLO DEL 2016 - "Sono tutti momenti molto belli e questo è un merito di Sarri, fa divertire quando gioca, evidentemente perché si diverte quando gioca. Questo è un metodo che Sarri ha insegnato a qualche modo dalle sue capacità ha esportato nel Napoli e poi chiaro che a quel punto lì però né i tifosi, né io, né Sarri si possono lamentare se qualche volta uno non è così preciso e perfetto. Perché se tu vuoi far divertire e ti vuoi divertire, qualche distrazione nell'arco dei 90' ci può stare. In altre partite magari ti addormenti guardandole, da noi non succede mai, l'interesse non scema mai. L'altra sera quando giocava Fiorentina-Napoli sentivo che dicevate "ma che bella partita". Quindi vuol dire che se il gioco deve essere anche intrattenimento e spettacolo, mi sono sposato il regista giusto. Quindi con Sarri è un matrimonio che ho voluto fin dall'inizio e che sta dando i suoi frutti".



REAL MADRID - "Dopo 30 anni è la partita delle partite, il Real Madrid non ero riuscito ad averlo neanche come squadra ospite. Il Real Madrid è una grandissima squadra, grandissima società, grandissime personalità, hanno un fatturato quattro volte superiore al nostro e mi divertirò a vedere Davide come si comporterà contro Golia. Vinca il migliore, l'importante è fare un bel gioco e che i nostri giocatori dimostrino che hanno personalità e non devono subire l'autorevolezza di una squadra che ne esprime più che sul campo proprio di facciata. Perché un giocatore come Ronaldo abbiamo visto che anche da infortunato fuori dal campo riusciva a superare l'allenatore, dare consigli alla squadra e farla vincere, non è una cosa da sottovalutare. Lì ci vuole una tenuta psicologica, fermo restando che poi al 'San Paolo' potremo rivendicare una rapportabilità perché sarà strapieno, ci sarà il record dei record di presenza e credo che quello sarà il dodicesimo uomo in campo".



JUVENTUS IRRAGGIUNGIBILE? - "Noi a Doha l'abbiamo battuta, come ieri il Milan. Quando abbiamo giocato noi mi pare che il risultato fu 2-2, quindi anche più spettacolare. Ieri mi sono divertito, tranne alcuni momenti di stanca, però devo dire che il Milan mi è piaciuto, ha dimostrato di saper stare in campo. Il Milan ha 2-3 giocatori che mi piacciono moltissimo e farebbero anche al caso nostro. Non faccio nomi. Li ammiro, l'allenatore sta facendo bene e probabilmente ha ritrovato quel suo primo tipo di gioco. Il gap con la Juve c'è soltanto societariamente, nel senso che loro hanno una storia immensa perché loro hanno una famiglia immensa. Loro sono stati i re d'Italia. La Juventus è una goccia nell'oceano del mondo della famiglia, ma di che cosa dobbiamo parlare? E' roba da far paura. Da un punto di vista del potere economico non ce n'è per nessuno, né per gli arabi, né per i cinesi. Però così forti non li vedo. Vedo che la loro forza sta nella continuità e nella convinzione di essere la Juventus".



MERTENS - "Credo sia uno scugnizzo. Forse anche più di Insigne. Mertens è uno scugnizzo spensierato e Insigne uno scugnizzo pensieroso".



SOCIETA' - "Non venderò mai il Napoli se non quando mi sarò stancato io del mondo del calcio. Sono molto giovane del mondo del calcio, mi sento un venticinquenne qui e stancarsi questa età è impossibile.



STADIO - "Dobbiamo ringraziare i ministri dell'interno che non sono stati capaci di farci creare una situazine corretta, perché poi si potessero accettare una situazione vera e corretta per gli stadi. Ora con Malagò dovremo ragionare anche per buttare a mare tutto quello che di vecchio c'è. Bisognerebbe sedersi con il presidente Uefa per capire cosa si potrebbe fare di intelligente".