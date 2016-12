Palermo-Pescara, Oddo: "Ci siamo rialzati, meritavamo la vittoria"

Dall'inviato Giorgio Musso - Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

22/12/2016 23:05

PALERMO-PESCARA ODDO / Massimo Oddo ha commentato il pareggio del suo Pescara in casa del Palermo ai microfoni di 'Sky Sport': "C'è stima e questa stima va da me ai ragazzi, ho sempre avuto parole buone per loro e ho sempre creduto nel gruppo. Siamo una neopromossa che ci mette l'anima e tante volte purtroppo è andata male. Dobbiamo porci un obiettivo e raggiungerlo ma solo dando il massimo e oltre i propri limiti. Nel primo tempo c'era nervosismo ma ho detto loro di essere sereni perché la partita l'avremmo ripresa. E avremmo meritato di vincerla. Dobbiamo rialzarci dopo aver commesso errori".

RIGORE - "Ho chiesto a loro chi se lo sentisse. Hanno rsposto Biraghi e Caprari e in campo ha tirato il primo. Bisogna credere in ciò che si fa".

ALLENATORE - "La grande verità è che le esperienze negative insegnano e quelle positive non ti fanno imparare nulla. In questo mestiere in ogni ruolo non esiste la perfezione".

L'inviato di Calciomercato.it presente al 'Barbera' ha poi raccolto le impressioni del mister in conferenza stampa: "Non abbiamo mai perso la speranza, nessuno ci impedirà di lottare per il nostro obiettivo. Ci crediamo, il ritiro ci ha aiutato a lavorare meglio e a restare uniti. Gli errori ti fanno crescere, nel calcio come nella vita. La squadra come sempre ha dato il massimo ed è l'aspetto che più mi interessa. L'importante è dare il 100%, come hanno fatto i ragazzi e come faccio io. Gol annullato? Non parlo mai degli episodi, non mi interessano queste cose. La squadra ha reagito alla grande dopo episodio del gol annullato meritando l'1-1. Per quello che ho visto io, una sconfitta del Pescara sarebbe stata decisamente immeritata".