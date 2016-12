Cosenza-Catanzaro, finisce in parità lo storico derby di Facebook

22/12/2016 16:25

COSENZA CATANZARO FACEBOOK DERBY - Cosenza-Catanzaro verrà ricordato come un derby storico essendo stato il primo match trasmesso in diretta streaming su Facebook. La partita è terminata col risultato di 1-1: in vantaggio prima i rossoblu con Statella al 63', ma i giallorossi hanno subito riacciuffato il risultato con la rete di Basrak 5 minuti dopo. Tante le persone che hanno visto la partita sulla pagina ufficiale della Lega Pro, nessun problema di visualizzazione è stato riscontrato, per cui l'esperimento è riuscito alla perfezione e, senza dubbio, verrà riproposto nei prossimi mesi.

A.L.