Atalanta-Empoli, Gasperini: "Per Natale vorrei Kessié. L'avrei ammazzato..."

20/12/2016 23:23

ATALANTA EMPOLI GASPERINI / Nonostante abbia espresso un gioco migliore e più aggressivo, tirando ripetutamente verso la porta di Skorupski, l'Atalanta di Gasperini, che si è imposta per 2-1 sull'Empoli, ha dovuto soffrire fino al termine del match.

La sfida l'ha decisa poi D'Alessandro allo scadere del recupero. Ecco il commento di Gasperini, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport': "La gara l'abbiamo domianta ma dobbiamo crescere negli ultimi 16 metri. Serve maggior precisione nelle conclusioni, altrimenti ogni gara è una sofferenza".

KESSIE' - "Oggi ho optato per la panchina, facendolo partire a gara in corso. E' andata bene. E' giovane e ha giocato ogni gara. Quando è entrato è stato determinante".

ARBITRI - "In ogni riunione con gli arbitri parlo dei contrasti, che sono gesti tecnici difficili e belli. Quando un giocatore gioca d'anticipo e ribalta l'azione, viene spesso penalizzato. Accade ormai da anni, come se il contrasto possa togliere spettacolo al gioco".

GIOCO - "Abbiamo trovato equilibrio con Kurtic in quella posizione. D'Alessandro però è un ottimo giocatore. Un'ala che può cambiare la gara. Altro che entrato bene però, l'avrei ammazzato (ride). Alla fine poi ha risolto la sfida. Può però fare di più".

REGALO NATALE - "Quest'anno chiederei la non convocazione di Kessié per la Coppa d'Africa. Anche se lo mettessi nella letterina però, credo le chance siano poche. Mercato? Non credo perderò giocatori. L'interesse è importante degli altri club ma credo fino a giugno non partirà nessuno. Forse diventeremo anche più forti".

L.I.