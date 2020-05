CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA ZANIOLO BERNARDESCHI / Rimangono sempre accesi i riflettori della Juventus su Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma resta un pallino del CFO bianconero Paratici, che già la scorsa estate aveva provato l'affondo per l'ex Inter mettendo sul piatto il cartellino di Higuain, prima che il sodalizio giallorosso lo blindasse con il rinnovo contrattuale fino al 2024.

Il club campione d'Italia non mollerebbe la presa sul classe '99, nonostante l'intenzione della Roma di non privarsi del proprio gioiello. Al momento non c'è una trattativa ma solo delle valutazioni informali - riporta 'Tuttosport' - vista la volontà chiara dei giallorossi di conservare nello scacchiere di Fonseca il nazionale azzurro.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi alla Roma per il colpo Zaniolo

Nell'eventualità in cui la Roma fosse però costretta a cedere il numero 22, adesso ai box per il grave infortunio ai legamenti del ginocchio, le due società potrebbero lavorare ad un nuovo scambio bissando l'operazionedel giugno scorso.

La Roma in questo caso potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Federico Bernardeschi, profilo che piace alla dirigenza capitolina e in uscita dalla Juventus nonostante le recenti dichiarazioni del suo agente Bozzo. L'ex Fiorentina piace soprattutto in Spagna a Barcellona e Atletico Madrid, ma potrebbe essere la chiave per sbloccare l'affare Zaniolo con la Roma. Ad oggi, però, nonostante gli ottimi rapporti tra i due club, le possibilità che Zaniolo lascia la Capitale sarebbero ridotte al minimo.

