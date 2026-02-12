Clamoroso Boga, Spalletti spiazza tutti: cosa sta succedendo

Colpo di scena a pochi giorni dalla super sfida tra Inter e Juventus: ecco le ultime notizie che arrivano dalla Continassa.

Cresce l’attesa in vista di Inter-Juventus, big match della 25esima giornata di Serie A in programma sabato 14 febbraio alle ore 20,45. I nerazzurri sono in formissima e vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare il primato in classifica, mentre i bianconeri puntano a rialzare la testa dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta e dopo il pari interno contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato.

Luciano Spalletti – secondo quanto riportato in queste ore da ‘Sportmediaset’ – avrebbe in mente una clamorosa idea di formazione proprio per il match contro l’Inter: il tecnico della Juve starebbe pensando di lanciare dal 1′ il nuovo arrivato Boga, che contro la Lazio ha disputato un finale di partita davvero importante condito dall’assist per il pareggio di Kalulu.

/7 620 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 2 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 3 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 4 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 5 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 6 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 7 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 10% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Il calciatore di proprietà del Nizza è apparso in forma e, inoltre, grazie alla sua tecnica e velocità potrebbe svariare su tutto il fronte offensivo senza offrire punti di riferimento alla retroguardia dell’Inter: una scelta davvero inaspettata.