Clamoroso Boga, Spalletti spiazza tutti: cosa sta succedendo

Colpo di scena a pochi giorni dalla super sfida tra Inter e Juventus: ecco le ultime notizie che arrivano dalla Continassa.
Cresce l’attesa in vista di Inter-Juventus, big match della 25esima giornata di Serie A in programma sabato 14 febbraio alle ore 20,45. I nerazzurri sono in formissima e vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare il primato in classifica, mentre i bianconeri puntano a rialzare la testa dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta e dopo il pari interno contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato.
Luciano Spalletti – secondo quanto riportato in queste ore da ‘Sportmediaset’ – avrebbe in mente una clamorosa idea di formazione proprio per il match contro l’Inter: il tecnico della Juve starebbe pensando di lanciare dal 1′ il nuovo arrivato Boga, che contro la Lazio ha disputato un finale di partita davvero importante condito dall’assist per il pareggio di Kalulu.
Il calciatore di proprietà del Nizza è apparso in forma e, inoltre, grazie alla sua tecnica e velocità potrebbe svariare su tutto il fronte offensivo senza offrire punti di riferimento alla retroguardia dell’Inter: una scelta davvero inaspettata.