Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Stanno provando a convincerlo: non firma, addio alla Juve

Foto dell'autore

Sul tavolo una proposta contrattuale da 4 milioni di euro a stagione

Rischia di saltare la firma con la Juve. E per i bianconeri sarebbe un duro colpo, considerato il lavoro fatto nella sessione di gennaio, con il tentativo concreto andato però a vuoto.

Spalletti prima di una partita della Juve
Stanno provando a convincerlo: non firma, addio alla Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La Juventus vuole mettere le mani su Oscar Mingueza, latarale destro spagnolo in scadenza a giugno con il Celta Vigo. Nella finestra di riparazione, Comolli e soci hanno offerto 4 milioni agli spagnoli per portarlo subito a Torino, tuttavia la risposta è stata negativa: il Celta Vigo ha rilanciato chiedendo ben 10 milioni, ma perché la metà sarebbe finita nelle casse del Barcellona.

Nel frattempo il club ispanico non ha mollato la presa sul 26enne. Proposto il rinnovo del contratto a 4 milioni di euro lordi a stagione, il massimo possibile per la società presieduta da Marian Mourino Terrazo.

Juve, affare Mingueza a rischio

Come scrive ‘Estadio Deportivo’, due calciatori altrettanto importanti del Celta Vigo come Iago Aspas e Borja Iglesias, stanno cercando di convincere Mingueza a dire sì. Ovvero a firmare il rinnovo contrattuale, che metterebbe fuori gioco la Juve e le altre pretendenti al suo cartellino.

Mingueza esulta con la maglia del Celta Vigo
Juve, affare Mingueza a rischio (AnsaFoto) – Calciomercato.it
/7
628

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

C’è da dire che i bianconeri si sono già cautelati con l’acquisto di Holm dal Bologna, nell’ambito dello scambio con Joao Mario. Per riscattare lo svedese, tuttavia, la società di Exor dovrebbe tirar fuori 15 milioni di euro bonus esclusi. Decisamente più conveniente Mingueza, ma solo se non rinnova…

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie