Sul tavolo una proposta contrattuale da 4 milioni di euro a stagione

Rischia di saltare la firma con la Juve. E per i bianconeri sarebbe un duro colpo, considerato il lavoro fatto nella sessione di gennaio, con il tentativo concreto andato però a vuoto.

La Juventus vuole mettere le mani su Oscar Mingueza, latarale destro spagnolo in scadenza a giugno con il Celta Vigo. Nella finestra di riparazione, Comolli e soci hanno offerto 4 milioni agli spagnoli per portarlo subito a Torino, tuttavia la risposta è stata negativa: il Celta Vigo ha rilanciato chiedendo ben 10 milioni, ma perché la metà sarebbe finita nelle casse del Barcellona.

Nel frattempo il club ispanico non ha mollato la presa sul 26enne. Proposto il rinnovo del contratto a 4 milioni di euro lordi a stagione, il massimo possibile per la società presieduta da Marian Mourino Terrazo.

Juve, affare Mingueza a rischio

Come scrive ‘Estadio Deportivo’, due calciatori altrettanto importanti del Celta Vigo come Iago Aspas e Borja Iglesias, stanno cercando di convincere Mingueza a dire sì. Ovvero a firmare il rinnovo contrattuale, che metterebbe fuori gioco la Juve e le altre pretendenti al suo cartellino.

C’è da dire che i bianconeri si sono già cautelati con l’acquisto di Holm dal Bologna, nell’ambito dello scambio con Joao Mario. Per riscattare lo svedese, tuttavia, la società di Exor dovrebbe tirar fuori 15 milioni di euro bonus esclusi. Decisamente più conveniente Mingueza, ma solo se non rinnova…