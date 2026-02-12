Douglas Luiz porta il sostituto di Cambiaso: pronto lo scambio con la Juve | CM

Il centrocampista brasiliano ha cambiato di nuovo maglia a gennaio: possibile un nuovo asse di mercato tra la Juventus e l’Aston Villa

Luciano Spalletti ha rivitalizzato la Juventus dal suo arrivo alla Continassa, permettendo anche a diversi giocatori di cambiare marcia rispetto al passato.

È sotto gli occhi di tutti il rendimento ad esempio di Kalulu, Locatelli e McKennie, con quest’ultimo entrato nelle grazie del mister di Certaldo che spinge per il rinnovo. Al contrario, invece, la cura Spalletti non ha funzionato per altri elementi della rosa bianconera. Una prova lampante in questo senso è Andrea Cambiaso, da diversi mesi sotto il suo reale valore a livello di prestazioni.

L’ex Genoa sta continuando a deludere nella stagione in corso e diversi errori da matita blu sono costati carissimo alla ‘Vecchia Signora’. Cambiaso, anche in mancanza di reali alternative nel ruolo, resta per il momento un titolare dello scacchiere di Spalletti, ma la dirigenza bianconera non è soddisfatta del rendimento del laterale classe 2000.

Calciomercato Juventus, addio Cambiaso: Maatsen sul piatto per il riscatto di Douglas Luiz

Il nazionale italiano è nella lista dei sacrificabili, specialmente se dovesse arrivare alla Continassa un’offerta soddisfacente per il suo cartellino. La Juve sta iniziando perciò a esplorare diverse piste per la corsia sinistra e, oltre al baby Bernasconi dell’Atalanta, un altro profilo che potrebbe finire sulla scrivania di Comolli è quello di Ian Maatsen.

Il 23enne terzino olandese è scontento del proprio utilizzo all’Aston Villa e finora in tutte le competizioni ha giocato da titolare meno della metà delle partite disputate dai ‘Villans’. Per il tecnico Emery non è un giocatore indispensabile e perciò si profilerebbe un possibile addio in estate. Tra la Juventus e il sodalizio inglese potrebbe così aprirsi un nuovo asse di mercato, che vedrebbe protagonista sempre Douglas Luiz. Il brasiliano è tornato in quel di Birmingham nella finestra di gennaio e sta provando a rilanciarsi sotto la guida di Emery, che apprezza le qualità del centrocampista.

L’allenatore spagnolo ne valuterebbe così la conferma anche per il futuro, con l’Aston Villa che a quel punto penserebbe all’inserimento di Maatsen in un eventuale scambio con la Juve come raccolto da Calciomercato.it. I due giocatori hanno una valutazione simile, con Douglas Luiz attualmente in prestito nelle fila dei ‘Villans’ con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro (più 3 di bonus).