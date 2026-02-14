Atalanta
Lucumì nel mirino della Juventus, nuova idea per la difesa di Spalletti | CM

La Juventus piomba su Jhon Lucumì, difensore del Bologna che appare pronto a salutare la formazione rossoblu alla fine del campionato in corso.

Con il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e la volontà di non prolungare con gli emiliani, il difensore colombiano si sta guardando intorno per cercare una nuova sistemazione.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Juventus starebbe seguendo con interesse l’evolversi della situazione del calciatore, pronta a fare un tentativo in estate nel caso in cui dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League.

Sulle tracce del calciatore del Bologna ci sono diverse società, in particolare in Premier League. Già durante la scorsa estate ci sono state diverse richieste per il colombiano che è stato trattenuto dal club per via della partenza di Sam Beukema. La sua partenza è rimandata alla prossima estate con il Bologna pronto a chiedere circa 18 milioni per il suo cartellino.

A fargli spazio all’interno della rosa potrebbe essere Federico Gatti con il difensore che ha faticato, anche per via delle condizioni fisiche non ottimali, a trovare spazio alla corte dell’ex CT della nazionale. Sul centrale bianconero c’è l’interesse del Milan e di diverse società di Premier League.

