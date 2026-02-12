Openda via dalla Juventus, formula e cifre: i dettagli

La Juventus ha finalmente deciso: ecco le ultimissime sul futuro di Openda in vista della prossima stagione.

Si chiama Lois Openda la più grande delusione in casa Juventus fin qui. L’attaccante belga classe 2000 era arrivato in estate dal Lipsia con tanti buoni propositi e forte di numeri davvero importanti con il club di Bundesliga: 33 reti in 69 gare e l’idea di essere un attaccante completo, capace di giocare su tutto il fronte offensivo.

E, invece, a Torino ha floppato fino a questo momento. In caso di piazzamento finale della Juve nelle prime dieci posizioni della Serie A, scatterà in automatico l’obbligo di riscatto e i bianconeri dovranno versare al Lipsia la bellezza di circa 40 milioni di euro. Una cifra considerevole, soprattutto se si considera che la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe già deciso di venderlo in estate. Ma in che modo? Dopo un anno così deludente, sarà impossibile per Comolli cederlo a cifre ragionevoli e quindi, conti alla mano, forse converrebbe alla Juve liberarlo in prestito tra qualche mese per poi chiedere almeno 30 milioni di euro nell’estate del 2027 in caso di buona stagione di Openda con un’altra maglia.

La questione del 25enne belga, dunque, va monitorata con attenzione ma una cosa è ormai certa: la Juve in estate lo lascerà partire.