Bremer via per 70 milioni di euro: bomba Juve

Colpo di scena per quel che concerne il futuro di Gleison Bremer: ecco le ultimissime sul forte centrale della Juventus. 

Non è ancora l’insuperabile difensore apprezzato fino a qualche anno fa, ma Gleison Bremer sembra essersi messo definitivamente alle spalle i problemi relativi alla rottura del legamento crociato e le sue condizioni fisiche crescono di partita in partita. Lo sa bene Luciano Spalletti, lo sa soprattutto la Juventus che non sembra assolutamente intenzionata a privarsene in futuro.

Il centrale brasiliano, però, potrebbe dire addio per una proposta indecente: lo riferisce ‘Calciomercato.com’, secondo cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe pronta a prendere in considerazione l’idea di cedere l’ex Torino in caso di offerta di 70 milioni di euro.

Bremer alla Juve si trova benissimo e ha tutta l’intenzione di rimanerci. Proprio per questo motivo, Comolli potrebbe presto proporgli un adeguamento dello stipendio (dagli attuali 5 milioni a stagione fino a 6-7) per allontanare definitivamente il rischio di un suo addio. Seguiremo con attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati.

