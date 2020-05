CALCIOMERCATO JUVENTUS ESCLUSIVO AGENTE ALVAREZ HIGUAIN RIVER PLATE - Il nodo legato al futuro di Gonzalo Higuain continua ad agitare il calciomercato in uscita della Juventus. Mentre si attende il suo rientro dall'Argentina per tornare ad allenarsi al centro sportivo del club bianconero, si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe il 'Pipita' di ritorno a 'casa', quel River Plate che lo ha lanciato nel calcio che conta.

E nella giornata di ieri si è parlato anche di una possibile operazione stile Rodrigo: nel passaggio di Carlosal, venne inserita un'opzione d'acquisto per il centrocampista uruguaiano, poi sfruttata. In questo caso, il giovane talento individuato risponderebbe al nome di Julian, 20enne attaccante prodotto del vivaio dei 'Millonarios'. Contattato dalla nostra redazione, il suo procuratore ha, però, smentito seccamente questa possibilità: "Non sono stato contattato da nessuno e, onestamente, non vedo alcun fondamento a questa voce. Si tratta di fantamercato - le parole dell'agente di Alvarez, Fernando, a Calciomercato.it - Julian è un ragazzo molto giovane che deve dare ancora tanto al River. E il club non credo abbia intenzione di inserirlo in alcuna trattativa. Dunque, al momento, non c'è niente di vero. Anzi, stiamo parlando col club, con cui siamo in ottimi rapporti, per il prolungamento di contratto (attualmente in scadenza nel 2021, ndr)". Parole importanti che pesano come un macigno: Alvarez sarà un punto fermo del River per diversi anni ancora.