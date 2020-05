Calciomercato Roma, ecco la formula per confermare Mkhitaryan – Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN / La Roma e Henrikh Mkhitaryan lavorano per proseguire insieme anche nell’annata 2020/21. L’Arsenal, nei mesi scorsi, chiedeva circa 20 milioni di euro per il riscatto del suo cartellino, richiesta ritenuta eccessiva dai giallorossi. Gli inglesi hanno abbassato parecchio le loro pretese, scendendo a quota 10 milioni di euro, ma l'intenzione dei capitolini sarebbe quella di confermare il prestito per un'altra stagione, operazione possibile, ovviamente, prolungando di un ulteriore anno il contratto tra giocatore ed Arsenal (attualmente in scadenza nel 2021).

L'armeno, da parte sua, ha intenzione di restare in giallorosso: i contatti per realizzare questo suo desiderio, tra le tre parti, vanno avanti.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, occhi in casa Bologna: obiettivo per la difesa

Calciomercato, Totti allo scoperto su Tonali: "Cercherò in tutti i modi di prenderlo"