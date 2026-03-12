Non arrivano buone notizie per la Roma a poche ore dalla partita di Europa League contro il Bologna con i giallorossi che dovranno fare a meno di Koné nella formazione titolare.
Stando a quanto affermato da Sky Sport, durante l’allenamento di rifinitura in vista della partita Bologna-Roma, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, Manu Koné avrebbe accusato un affaticamento muscolare e va verso l’esclusione dalla formazione titolare per la sfida del Dall’Ara.
Una tegola per Gian Piero Gasperini che dovrà fare a meno di uno dei perni della formazione giallorossa in questa stagione con il centrocampista che potrebbe andare in panchina. La speranza del tecnico è quella di riaverlo al meglio già per la partita di campionato contro il Como e per il ritorno contro il Bologna, in programma tra sette giorni all’Olimpico.
Al posto del centrocampista francese, in mezzo al campo, dovrebbe agire El Aynaoui, centrocampista che ha fatto benissimo durante l’ultima edizione della Coppa d’Africa.