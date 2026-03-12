Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Koné, tegola Roma: il centrocampista fuori in Bologna-Roma

Foto dell'autore

Non arrivano buone notizie per la Roma a poche ore dalla partita di Europa League contro il Bologna con i giallorossi che dovranno fare a meno di Koné nella formazione titolare.

Manu Koné
La Roma a Bologna senza l’infortunato Koné (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da Sky Sport, durante l’allenamento di rifinitura in vista della partita Bologna-Roma, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, Manu Koné avrebbe accusato un affaticamento muscolare e va verso l’esclusione dalla formazione titolare per la sfida del Dall’Ara.

Una tegola per Gian Piero Gasperini che dovrà fare a meno di uno dei perni della formazione giallorossa in questa stagione con il centrocampista che potrebbe andare in panchina. La speranza del tecnico è quella di riaverlo al meglio già per la partita di campionato contro il Como e per il ritorno contro il Bologna, in programma tra sette giorni all’Olimpico.

Al posto del centrocampista francese, in mezzo al campo, dovrebbe agire El Aynaoui, centrocampista che ha fatto benissimo durante l’ultima edizione della Coppa d’Africa.

/7
1964

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU