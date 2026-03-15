Il mediano francese è un pallino di Chivu

Chivu non ha smesso di pensare a Manu Kone. È un suo pallino, è il giocatore che avrebbe voluto l’estate scorsa e che vorrebbe ancora per dare più protezione ed equilibrio alla sua Inter.

Per il tecnico romeno, il mediano francese sarebbe uno dei tasselli fondamentali per il passaggio a un modulo diverso, per esempio a un 3-4-2-1 oppure a un 4-2-3-1.

Nello scorso calciomercato estivo, i nerazzurri ci hanno provato con una proposta sui 30 milioni di euro bonus esclusi. La Roma disse no e proprio i giallorossi, assieme alla concorrenza, rappresentano l’ostacolo principale all’operazione.

Come sottolineato da Fabrizio Romano su Youtube, “le cifre per Kone sono importanti”. “La Roma non fa sconti”, ha aggiunto dimenticando che i Friedkin dovranno raggranellare entro il 30 giugno qualcosa come circa 100 milioni per rispettare il settlement agreement concordato con l’UEFA.

Uno sconto, dunque, è possibile, a meno che dalla Premier o il PSG non decidano di muoversi con decisione per il cartellino dell’ex Borussia. A quel punto le chance dell’Inter diminuirebbero sensibilmente. Anche perché, cedendolo all’estero, la Roma avrebbe verosimilmente più possibilità di incassare anche più dei 50 milioni chiesti l’estate passata.