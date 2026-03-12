PAGELLE E TABELLINO Bologna-Roma 1-1: Pellegrini risponde a Bernardeschi

Voti, top e flop della sfida dello Stadio D’Allara, valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Europa League, terminata con il punteggio di 1-1

Bologna e Roma si dividono la posta e pareggiano la sfida del Dall’Ara: il derby valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, primo round della sfida tra i rossoblù di Vincenzo Italiano e i giallorossi di Gian Piero Gasperini, termina senza un vincitore. Un risultato che lascia ancora tutto in bilico in vista della gara di ritorno, che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma tra sette giorni. Bologna e Roma (reduci entrambe da risultati poco entusiasmanti in campionato), cercheranno nella capitale di strappare il pass per i quarti di finale della competizione internazionale.

Dopo un primo tempo equilibrato, con un’occasione per parte (Bernardeschi per i padroni di casa e Zaragoza per gli ospiti), gli uomini di Italiano sbloccano il risultato grazie ad una grande giocata di Bernardeschi. I rossoblù sfiorano il raddoppio con Pobega e quando sembrano in grado di gestire il vantaggio, subiscono il pareggio di Pellegrini, propiziato da un grave errore di Joao Mario. Nel finale un legno per parte: palo di Malen e traversa di Vitik.

Bologna – Roma top e flop

I migliori in campo e i peggiori di Roma e Bologna: le pagelle e le valutazioni degli uomini di Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini al termine dell’andata degli ottavi di finale di Europa League

BOLOGNA

Top

Bernardeschi 7,5: Ha l’argento vivo addosso. Nel primo tempo è il rossoblù più pericoloso: sin dal secondo minuto inizia a martellare la difesa giallorossa con percussioni continue. Salta avversari, mette palloni pericolosi in mezzo e saggia i riflessi di Svilar con un bel tiro a girare. Si ripete ad inizio ripresa, sbloccando il risultato con una conclusione perfetta che si spegne alla destra del portiere giallorosso.

Rowe 6,5: Si accende a fiammate, ma quando entra nel vivo del gioco, crea pericoli a ripetizione. E’ lui a propiziare il gol di Bernardeschi con una bella azione solitaria, poi prova a rifinire per Pobega. Sempre attivo, viene anticipato da un’uscita disperata (e di testa) di Svilar. Sbaglia qualche giocata (compresi un paio di cross), ma con le sue progressioni crea scompiglio nei difensori e nei centrocampisti giallorossi: costringe Cristante a prendere un cartellino giallo, poi esce tra gli applausi del Dall’Ara.

Ferguson 6,5: Moto perpetuo: si muove costantemente tra le linee provando ad innescare le giocate di Castro e Dallinga. Sbaglia qualche pallone di troppo, ma è tra i più attivi.

Flop

Joao Mario 4,5: Un errore che costa carissimo: gioca con troppa facilità un pallone in uscita e regala a Cristante la possibilità di dare il via all’azione del pareggio. Una scelta sbagliata, nel momento decisivo della gara, quando i giallorossi sembravano incapaci di creare pericoli.

Pobega 5: Passi l’errore sul finale del primo tempo (quando non riesce a deviare una palla vacante da due metri dalla linea di porta), ma quello al 60′ è davvero clamoroso: si presenta a tu per tu con Svilar, ma gli calcia addosso il pallone del possibile raddoppio. La poca freddezza sotto porta abbassa il voto di una gara giocata con la solita attenzione.

Casale 5,5: Spesso in affanno, rischia grosso perdendo un pallone nel primo tempo; ricorre a qualche intervento falloso su Malen, che non riesce a controllare. Ha il merito di “sporcare” la conclusione dell’olandese che si spegne sul palo.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

Skorupski 6; Joao Mario 4,5, Casale 5,5, Lucumi 6, Miranda 6 (79′ Lykogiannis sv); Freuler 6, Pobega 5; Bernardeschi 7,5, Ferguson 6,5, Rowe 6,5 (71′ Cambiaghi 6); Castro 6 (79′ Dallinga sv).

ROMA

Top

Malen 7,5 :Sempre pericoloso, sempre nel vivo della manovra. Casale e Lucumi scalano a turno in marcatura su di lui, ricorrendo spesso ai metodi pesanti. In un primo tempo complicato, con i giallorossi poco pericolosi, crea l’unica palla gol, servendo Zaragoza (che avrebbe dovuto chiudere il triangolo piuttosto che tentare la conclusione); nella ripresa si libera della marcatura di Joao Mario e colpisce il palo esterno con una bella conclusione. Nel momento decisivo entra in scena: regala a Pellegrini l’assist del pareggio, poi si mette in proprio, sfiorando il raddoppio con un’azione personale: mette a sedere Skorupski, ma sbaglia il tiro. Il rimpallo stava per favorirlo, ma la sfera si spegna sul palo.

Pellegrini 7: Entra nel momento più complicato ed è subito decisivo: si fa trovare pronto a ricevere l’assist di Malen e insacca a porta vuota il gol del pareggio. Una rete pesante, che permette ai giallorossi di riprendere una partita che sembrava saldamente in mano al Bologna.

Cristante 6,5: Lotta, recupera palloni e alterna giocate difensive alla costruzione del gioco. Strappa dai piedi di Joao Mario il pallone che porta al pareggio di Pellegrini.

Flop

Zaragoza 5: Non riesce a sfruttare la chance che Gasperini gli concede dal primo minuto: gira a vuoto per quarantacinque minuti e spreca l’unica palla gol creata dai giallorossi, ciccando la conclusione davanti a Skorupski. Ma soprattutto ignorando Malen che gli attendeva l’uno – due.

Vaz 5: Non riesce ad incidere. Prova a dare una mano in appoggio a Malen e alla difesa. Ma si vede poco. Gasperini sperava in un ingresso più incisivo.

Ghilardi 5: Soffre gli inserimenti di Bernardeschi e le incursioni di Rowe. Non perfetto nel convulso finale.

LE PAGELLE DELLA ROMA

Svilar 6, Ghilardi 5,5, N’Dicka 6 Celik 5,5 (66′ Hermoso 6); Rensch 5,5 (58′ Tsimikas 6), El Aynaoui 5 (66′ Pellegrini 7), Cristante 6,5, Wesley 6; Pisilli 6,5, Zaragoza 5 (46′ Vaz5 ); Malen 7.

Il tabellino di Bologna – Roma

Ecco il tabellino di Bologna – Roma, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e disputata allo stadio Dall’Ara di Bologna. La gara si è conclusa con il risultato di 1-1, con i gol di Bernardeschi e Pellegrini.

MARCATORI: 50′ Bernardeschi (B), 71′ Pellegrini (R)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (85′ Zortea), Casale (84′ Vitik), Lucumi, Miranda (79′ Lykogiannis); Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71′ Cambiaghi); Castro (79′ Dallinga). All.: Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N’Dicka, Celik (66′ Hermoso); Rensch (58′ Tsimikas), El Aynaoui (66′ Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (46′ Vaz); Malen. All.: Gasperini

ARBITRO: Jablonski

AMMONITI: Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)

ESPULSI: –