PAGELLE COMO-ROMA 2-1: passo Champions per Fabregas

Voti, top e flop di Como-Roma valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

La gara si è disputata allo stadio Sinigaglia alle ore 18.00, uno spareggio per un posto in Champions League con la Juventus a guardare dopo la vittoria di ieri.

Pronti via la Roma passa subito in vantaggio, errore in fase di impostazione dei lariani con Diego Carlos che travolge El Shaarawy. Dal dischetto si presenta Malen che con freddezza non sbaglia. Il Como si riversa nell’area giallorossa sbagliando un paio di gol facili facili con Nico Paz grande protagonista.

Nella ripresa Fabregas toglie Kempf e Sergi Roberto per Douvikas e Diao, proprio il greco sigla il pareggio e riesce a dare ai suoi nuova linfa per provare ad andare a vincerla. Cambia tutto all’ora di gioco quando Wesley si fa espellere per doppio giallo su una fuga verso la porta di Diao, ci saranno molte polemiche perché il fallo sembra essere più di Rensch che suo. La rete che ribalta la partita arriva da una mischia con Diego Carlos.

Voti Como

Ecco i voti del Como di Cesc Fabregas.

Butez 6.5: attento sulle uscite, sempre presente quando serve e di grande qualità quando esce palla al piede;

Ramon 7: prova maiuscola di grande intelligenza e forza fisica;

Diego Carlos 7: fa lui il fallo che porta al rigore della Roma, ma è messo in difficoltà dai suoi compagni. Rimedia definitivamente con un gol nel finale molto molto importante;

Kempf 5.5: bloccato non riesce a trovare il fondo come spesso gli capita, esce per il cambio di modulo; (46′ Douvikas 6.5): entra e fa un gol pesantissimo, da doppia cifra, bravo;

Smolcic 6.5: gara di personalità e tecnica come sempre;

Da Cunha 8: il migliore in campo senza sè e senza ma, prestazione da calciatore totale che non diventa perfetta per colpa della traversa; (87′ Van der Brempt sv)

Sergi Roberto 5.5: un po’ in affanno, esce all’intervallo; (46′ Diao 7): entra in campo all’inizio della ripresa e con la sua velocità cambia la partita, giocatore straordinario;

Valle 5.5: non la sua migliore prestazione;

Caqueret 7: altra prova sontuosa di un giocatore di grande personalità, splendida una pala dietro per Paz dopo aver saltato Svilar; (67′ Perrone 6.5): porta qualità in mezzo al campo;

Baturina 6.5: tecnico, attento e propositivo. Gara di grande intensità;

Paz 6.5: bene ma non benissimo e per i suoi standard questo vuol dire sei e mezzo, nel primo tempo sbaglia due gol che di solito butta dentro; (77′ Rodriguez sv)

All.Fabregas 8: prestazione sontuosa dei suoi, oltre il risultato, oltre la classifica che seppur sono splendidi entrambi.

Voti Roma

Ecco i voti per la gara della Roma di Gian Piero Gasperini.

Svilar 4: Svilar è un portiere molto molto forte, a lui non si può perdonare un gol come quello subito da Douvikas sotto le gambe da molto vicino;

Ghilardi 5: prestazione molto complicata, meglio nel primo che nel secondo tempo;

Mancini 5: si perde Douvikas sul gol del pari per un’indecisione molto grave per uno come lui;

Hermoso 5.5: non in gara, soffre la velocità degli avversari e alla fine è costretto a tenere bassa la squadra non riuscendo a fare quello che gli chiede Gasperini; (70′ Ziolkowski)

Celik 6: prestazione al di sotto delle aspettative per il calciatore turco della Roma che comunque alla fine merita la sufficienza per la sua applicazione; (70′ Tsimikas sv)

Cristante 6: l’unico che n mezzo tiene alta la squadra, fa girare il pallone. Brancola nel buio;

Kone 4: che ci fosse o meno il rosso a Wesley compie una grossa ingenuità, nonostante il fisico imponente si fa travolgere dal gioco del Como e non ne azzecca una;

Wesley 6: gara di personalità che si conclude poco dopo l’ora di gioco, ci saranno molte polemiche per questo rosso visto che sembra più Rensch a tirare l’avversario;

El Shaarawy 6: si procura il calcio di rigore e poco altro, ma rischiava di essere decisivo; (56′ Rensch 5.5): spento e senza forza di proposizione;

Pellegrini 5.5: incostante nell’arco della partita, non riesce a dimostrare le sue qualità mangiato dai centrocampisti del Como; (67′ Pisilli 5.5): entra in campo e non si vede;

Malen 5.5: segna il gol su rigore e poco altro, nel secondo tempo sbaglia anche un appoggio facile facile in contropiede; (67′ R.Vaz 5): pagato tanto, troppo;

Gasperini 4: viene letteralmente travolto dal Como e non solo nella ripresa, perde decisamente la sfida col collega.