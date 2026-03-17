Gasperini e il futuro alla Roma: la sfida con il Bologna può essere decisiva! Ore calde a Trigoria

I recenti risultati e le polemiche a distanza, hanno indispettito il club: ore calde a Trigoria. Che cosa sta accadendo intorno a Gasperini? La ricostruzione…

Due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro gare disputate. Dal possibile più otto sulla Juve al sorpasso in classifica dei bianconeri e del Como. Gian Piero Gasperini sta vivendo il suo momento peggiore da quando si è seduto sulla panchina della Roma. Il tecnico giallorosso deve fare i conti con diverse difficoltà e alcune vicissitudini: sta gestendo una squadra falcidiata dagli infortuni e ha visto complicarsi in modo evidente la corsa ad un posto in Champions League.

Il tecnico ha ereditato da Ranieri una squadra che aveva chiuso la scorsa stagione al quinto posto e a nove turni dalla fine del campionato, (dopo un mercato estivo dispendioso e una finestra invernale che ha visto sbarcare nella capitale un giocatore come Malen), si trova in sesta posizione. A meno quattro dal Como di Fabregas (che si è imposto nello scontro diretto) e dietro la Juve di Spalletti.

AI risultati di Gasperini va aggiunta anche la prematura eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino di Baroni (poi esonerato da Cairo) e l’Europa League; giovedì i giallorossi affronteranno allo stadio Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano, per la gara di ritorno degli ottavi di finale. Si parte dall’1-1 maturato al Dall’Ara nel match d’andata; un risultato che lascia ampi spiragli ai giallorossi, ma che dovrà essere accompagnato da una prestazione di livello allo stadio Olimpico. Uno stadio dove i giallorossi non vincono da quasi un mese: l’ultimo successo risale infatti al 22 febbraio, contro la Cremonese di Nicola.

Gasperini, con il Bologna sarà una gara decisiva

La sfida di giovedì rischia di diventare a tutti gli effetti una sorta di spartiacque per le ambizioni della squadra e per il futuro del tecnico. A Trigoria le recenti affermazioni di Gasperini (dubbi sul progetto tecnico, sulle operazioni di mercato, le continue battute a distanza sulla potenzialità della rosa) e i risultati ottenuti nell’ultimo periodo, non sono piaciuti. Dal presidente Friedkin al diesse Massara, fino a Ranieri: sono in molti a storcere il naso di fronte alla situazione attuale. Lo stesso senior advisor del club giallorosso, che si è spinto in prima persona per convincere Gasperini ad accettare la proposta dei Friedkin, sta valutando con attenzione il presente e il futuro.

Gasperini può ancora contare sulla fiducia del club: ma è chiaro che un’eventuale eliminazione dall’Europa League (ad oggi considerata un obiettivo più che strategico per raggiungere la Champions nella prossima stagione), potrebbe spostare i giudizi. Il match contro il Bologna sarà fondamentale: per le ambizioni del club in questo scorcio finale di stagione e per il futuro del tecnico. Gasperini, che non è tornato nella Capitale dopo la trasferta di Como e ha trascorso qualche ora a Grugliasco in compagnia della famiglia, preparerà la sfida in grande emergenza. Ma si augura di poter sfruttare l’ottima condizione di Malen. Il tecnico si affiderà al suo centravanti per allontanare i venti di crisi, le voci sul suo futuro e riconquistare la fiducia dell’ambiente e del club: che aspetta risposte importanti dal campo.