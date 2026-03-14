La Roma pensa a Laurentié, pronta l’offerta giallorossa al Sassuolo | CM

Armand Laurentié è uno dei punti di forza del Sassuolo di Fabio Grosso in questa stagione con la punta francese che potrebbe tentare il salto di qualità in vista del prossimo campionato.
Fortemente corteggiato dal Sunderland durante la scorsa estate, l’esterno offensivo transalpino fu vicino al trasferimento in Premier League, poi saltato all’ultimo. Ora, per lui, sembrano aprirsi le porte della Roma con la squadra giallorossa decisa a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino in vista della prossima stagione.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il profilo di Armand Laurentié sarebbe molto gradito a Gian Piero Gasperini che lo potrebbe schierare sia in un tridente largo a sinistra o nel ruolo di seconda punta. Il contratto in scadenza nel 2027 con il Sassuolo (non sembrano esserci margini per un rinnovo al momento) rende poi più semplice la trattativa.
Per non rischiare di perdere il calciatore a zero tra poco più di un anno i neroverdi potrebbero dare l’ok alla partenza della punta classe 1998 per monetizzare. La volontà della Roma sarebbe quella di provare a chiudere l’affare intorno ai 13 milioni di euro andando a mettere in rosa un giocatore già pronto e che conosce bene il campionato di Serie A.