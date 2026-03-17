Disavventura per El Aynaoui, sequestrato in casa dopo la rapina: “Stiamo tutti bene”

Notte di paura per Neil El Aynaoui con il centrocampista della Roma che è stato sequestrato in casa da dei ladri entrati in casa a Castel Fusano.

Sono stati attimi di grande paura per il calciatore e la sua famiglia con i ladri che hanno portato via Rolex, gioielli e borse.

Intorno alle 3 di notte una banda di ladri si è introdotta nella casa del centrocampista della Roma che è stato fatto inginocchiare dai malviventi che hanno poi chiuso in una stanza il calciatore, la sua compagna, la madre e il fratello con la sua compagna. Attimi di grande paura per El Aynaoui che, una volta arrivato al campo di allenamento della Roma ha commentato quanto accaduto.

“Sono stati attimi di grande paura – ha detto il calciatore della Roma andato a Trigoria per preparare la fondamentale sfida contro il Bologna – ma fortunatamente stiamo tutti bene”.