Affare Roma-Juve, si avvicina la firma: tutti i dettagli

Le strade di Roma e Juventus tornano a incrociarsi sul mercato: ecco cosa sa accadendo in vista della prossima estate.
Roma contro Juve, ci risiamo. Dopo lo scoppiettante 3-3 in campionato lo scorso 1 marzo, le strade del club giallorosso e di quello bianconero tornano a incrociarsi, questa volta in ottica calciomercato. Il protagonista questa volta è Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe ’96 che non vive un grandissimo momento nella capitale e il cui contratto con la Roma scadrà il prossimo 30 giugno 2026.
Il 29enne romano piace tantissimo a Luciano Spalletti che – secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘Gazzetta.it’ – sembrerebbe intenzionato a portarlo alla Juve a zero la prossima estate. Pellegrini percepisce circa 4 milioni di euro a stagione, cifra ampiamente alla portata della Juventus, e il suo rinnovo con la Roma appare sempre più lontano.
Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe accendersi nei prossimi giorni: nessuno dei centrocampisti della rosa bianconera possiede le caratteristiche tecniche di Pallegrini e, proprio per questo motivo, alla Continassa hanno tutta l’intenzione di provarci.