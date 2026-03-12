Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Roma su Kees Smit, colpo a centrocampo per i giallorossi | CM

Foto dell'autore

La Roma cerca rinforzi in vista della prossima stagione con i giallorossi che hanno messo nel mirino Kees Smit, centrocampista dell’AZ Alkmaar che, a suon di ottime prestazioni sta attirando le attenzioni di diverse big europee.

Kees Smit
La Roma piomba su Smit dell’AZ Alkmaar (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione ci sarebbero già stati dei colloqui tra la Roma e l’AZ Alkmaar per parlare del calciatore che viene valutato circa 25 milioni di euro da parte della società olandese.

Un colpo che andrebbe a rinforzare il centrocampo a disposizione di Gian Piero Gasperini, andando a mettere in rosa un giocatore capace di coniugare sia qualità che quantità. Nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi incontri per parlare del possibile arrivo di Smit nella capitale.

Classe 2006, il centrocampista è nel giro della nazionale olandese under 21 con diverse squadre di Premier League che hanno preso informazioni sul suo conto. La Roma, se vorrà chiudere positivamente l’affare, dovrà cercare di accelerare i tempi della trattativa andando a mettere una pedina importante nella rosa sia per il presente che per il futuro.

/7
1965

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU