La Roma cerca rinforzi in vista della prossima stagione con i giallorossi che hanno messo nel mirino Kees Smit, centrocampista dell’AZ Alkmaar che, a suon di ottime prestazioni sta attirando le attenzioni di diverse big europee.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione ci sarebbero già stati dei colloqui tra la Roma e l’AZ Alkmaar per parlare del calciatore che viene valutato circa 25 milioni di euro da parte della società olandese.

Un colpo che andrebbe a rinforzare il centrocampo a disposizione di Gian Piero Gasperini, andando a mettere in rosa un giocatore capace di coniugare sia qualità che quantità. Nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi incontri per parlare del possibile arrivo di Smit nella capitale.

Classe 2006, il centrocampista è nel giro della nazionale olandese under 21 con diverse squadre di Premier League che hanno preso informazioni sul suo conto. La Roma, se vorrà chiudere positivamente l’affare, dovrà cercare di accelerare i tempi della trattativa andando a mettere una pedina importante nella rosa sia per il presente che per il futuro.