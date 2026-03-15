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Cessioni eccellenti in casa Roma, senza Champions via due big | CM

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La Roma è in piena lotta per un posto in Champions League in vista della prossima stagione con i giallorossi che vogliono provare a entrare tra le prime quattro per tornare dopo molti anni nella massima manifestazione continentale.

Gian Piero Gasperini
La Roma cederà due calciatori senza Champions League (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’accesso alla Champions League sarebbe fondamentale per i capitolini anche dal punto di vista del mercato con il club che potrebbe tenere i migliori ancora in rosa.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, senza la qualificazione alla prossima Champions League la Roma cederà due tra i suoi migliori calciatori presenti in rosa. Tra i possibili partenti ci sarebbero Koné, Mancini, Ndicka e Svilar con i giallorossi che potrebbero fare cassa salutando due tra questi.

Se la Roma dovesse riuscire a ottenere la qualificazione in Champions League la cessione eccellente potrebbe essere solamente una con il club che avrebbe già concordato la strategia con Gasperini e che andrebbe così a sistemare le proprie casse in vista della prossima stagione.

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