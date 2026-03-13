Durante il calciomercato invernale il nome di Joshua Zirkzee è stato accostato in più di un’occasione a diverse squadre italiane.

Dopo aver fatto molto bene con la maglia del Bologna, trascinando la formazione rossoblu fino alla conquista di un posto in Champions League, l’attaccante olandese si è trasferito al Manchester United non riuscendo però a confermarsi in Inghilterra.

Il suo futuro, stando a quanto affermato dal Sun, appare lontano dal Manchester United con il giocatore che potrebbe tornare in Italia in vista della prossima stagione. Juventus e Roma, che lo hanno cercato già durante il mese di gennaio, appaiono le destinazioni più probabili per il classe 2001, pronto a rilanciarsi dopo aver perso di fatto anche il posto nella nazionale del suo Paese.

I bianconeri e i giallorossi sono pronti a cambiare molto in vista del prossimo campionato, soprattutto per quello che riguarda i propri reparti avanzati. La Juventus dovrebbe salutare sia David che Openda, andando a puntare su un nuovo attaccante, mentre la Roma dirà addio a Dovbyk e Ferguson. In entrambi i club il nome di Zirkzee è molto gradito con l’olandese che avrebbe dato già il suo benestare al ritorno in Italia.