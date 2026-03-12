Atalanta
Bologna-Roma, Italiano: “Joao Mario ha sbagliato, arbitro troppo permissivo”

Vincenzo Italiano ha commentato il pareggio tra Bologna e Roma nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Le parole di Italiano post Bologna-Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Intervistato da Sky Sport Vincenzo Italiano ha commentato il pari tra Bologna e Roma nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: “Qualche situazione in più l’abbiamo creata, ma abbiamo ritrovato l’applicazione e il sacrificio dei ragazzi. Abbiamo reagito alla sconfitta di domenica con una partita di livello a parte la lettura di Joao Mario che doveva rispedire la palla nell’occasione del pareggio, ma i ragazzi hanno fatto una gran partita. Nulla da dire a parte il gol subito che secondo me non ci permette di vincere la partita che avremmo meritato di portare a casa”.

L’allenatore rossoblu ha proseguito criticando l’arbitraggio: “L’arbitro è stato troppo permissivo nei confronti di Ndicka, non ha permesso a Castro di giocare più palloni. Volevamo essere più pericolosi, se l’avessimo vinta ci poteva dare un pizzico di vantaggio. La cosa che mi è piaciuta è quello che ho visto fare ai ragazzi nei duelli. Ho rivisto tante cose del vecchio Bologna”.

Sulle speranze di qualificazione: “Sappiamo quanto sia dura a Roma per tutti. Volevamo arrivare a un risultato che permettesse di tenere aperta la qualificazione e così è stato. Dovremo andare a battagliare, c’è bisogno di grande qualità, più di quella messa oggi e andare a vedere di cosa siamo capaci. Quest’anno è inspiegabile come non stiamo portando a casa partite. A volte la qualità viene meno e oggi i due sugli esterni hanno messo pepe alla partita”.

