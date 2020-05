Calciomercato, Milan-Rangnick: l'annuncio ufficiale

CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK FUTURO / Ralf Rangnick esce allo scoperto.

L'uomo della Red Bull - accostato costantemente alla panchina delnell'ultimo periodo - ha fatto chiarezza sulle voci circolate in merito al suo futuro: : "C'è stato un interessamento col Milan - ammette Rangnick ai microfoni di intervistato 'Mitteldeutsche Zeitung' - ma col Coronavirus ci sono state altre cose da considerare, oltre a pensare se Ralf Rangnick fosse l’uomo giusto per loro o viceversa".

IDEE CHIARE - "Non sono interessato agli aspetti finanziari, per me si tratta di avere una certa influenza, che non c'entra con il potere".

