Juventus e Inter, svolta inattesa per Werner

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER WERNER / Occhio a Timo Werner. L'attaccante dell'RB Lipsia è uno dei nomi più caldi in vista della prossima sessione di mercato, corteggiato praticamente da tutte le più grandi società europee tra cui anche Juventus e Inter. Nelle scorse ore, parlando al quotidiano 'Bild', il classe '96 ha sostanzialmente chiuso le porte ad un trasferimento al BayernMonaco annunciando di voler tentare, in caso di addio al Lipsia, un'avventura all'estero.

Oltre alle italiane, dunque, occhio soprattutto alche lo ha sondato come alternativa all'obiettivo prioritario Lautaroe al. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Dall'Inghilterra arriva però una novità importante che profumerebbe di assist per le big di Serie A. Secondo il 'Daily Mirror' infatti il Liverpool, a causa della crisi dovuta al Coronavirus, starebbe pianificando una sessione di mercato senza acquisti. La società sta facendo i conti con perdite ingenti e non avrebbe intenzione di investire cifre rilevanti sul mercato in una situazione così complicata come quella attuale. Ogni assalto ad obiettivi costosi che erano nella lista dei 'Reds' dovrebbe essere rimandato almeno di 12 mesi, si legge. Juve e Inter avrebbero così un'importante concorrente in meno nella corsa a Werner.