Ritorno Kolo Muani alla Juve: “Lo hanno comunicato alla dirigenza”

Foto dell'autore

Il francese in cima alle preferenze di Luciano Spalletti

Icardi? No, l’unica scelta della Juve, o meglio di Spalletti è Kolo Muani. Più giusto dire era, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Francia.

Kolo Muani esulta dopo un gol con la Juve
Ritorno Kolo Muani alla Juve: “Lo hanno comunicato alla dirigenza” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Come ad agosto scorso, salta il ritorno in bianconero di Kolo Muani. Secondo ‘RMC Sports’, infatti, il Tottenham non ha dato l’ok alla risoluzione del prestito dell’attaccante francese. Ossia al riapprodo a Torino dell’ex Eintracht, considerato che Comolli e soci avevano trovato un accordo col PSG per riprendersi il classe ’98 con la formula del prestito con annesso diritto/obbligo di riscatto condizionato.

Il mancato via libera a Kolo Muani è da attribuire a Thomas Frank, tecnico degli ‘Spurs’ che non ha voluto perdere il numero 39 viste anche le sicure difficoltà nell’acquistare poi un sostituto. E così il ventisettenne di Bondy rimane a Londra, al Tottenham con la cui maglia quest’anno ha segnato appena 3 gol nelle 25 partite disputate.

Kolo Muani, la Juve ci riproverà in estate

Il suo ritorno alla Juventus potrebbe essere stato solo rimandato all’estate che verrà, la stessa fonte conferma che a il club di Exor proverà di nuovo a riprenderlo nel prossimo calciomercato estivo.

