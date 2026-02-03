Annuncio bomba su Paul Pogba: tutti i fan dell’ex centrocampista della Juventus restano a bocca aperta.

Centoventiquattro presenze e 28 reti con la maglia della Juventus dal 2012 al 2016 e una dimostrazione di forza assurda. Paul Pogba ha lasciato ottimi ricordi per quanto fatto vedere nel campionato di Serie A e i tifosi bianconeri ancora oggi lo rimpiangono.

A sottolinearle il valore è, questa volta, Giuseppe Marotta che ha rilasciato le seguenti dichiarazione nel corso di un’intervista a ‘DAZN’: “Il mio colpo di mercato più bello? Direi Pogba. Grazie allo staff che avevo alla Juve, lo abbiamo preso a zero dal Manchester United e glielo abbiamo rivenduto per la bellezza di 115 milioni dopo 2-3 anni. Parliamo sicuramente di un’operazione unica e irripetibile. Gran parte del merito è da attribuire anche a Mino Raiola, uno dei migliori agenti in quel periodo“.

Oggi Pogba indossa la maglia del Monaco, ma è attualmente fermo ai box a causa dell’ennesimo problema fisico. E alla Juve ancora sognano di vedere presto in campo un altro centrocampista del calibro del francese.