Novità clamorose sul centrocampista ex Milan da tempo obiettivo dei bianconeri

Colpo di scena Tonali in queste ultime ore di calciomercato. Blitz a sorpresa per il centrocampista ex Milan da tempo nel mirino della Juventus. Più che nel mirino, un obiettivo vero e proprio dei bianconeri in vista della prossima stagione.

Un obiettivo con tutte le enormi difficoltà del caso. Il Newcastle, infatti, lo ha appena blindato fino al 2030 e lo valuta non meno di 80 milioni di euro. E forse siamo anche bassi con le cifre, considerato che i ‘Magpies’ appartengono al fondo saudita PIF e non hanno certo bisogno di soldi. A Tonali non dispiacerebbe tornare in Serie A, ma l’operazione resta a dir poco complessa.

In queste ultime ore, però, un tentativo lo sta facendo o lo avrebbe fatto la capolista di Premier, vale a dire l’Arsenal di Arteta. La notizia dell’assalto dei ‘Gunners’ al cartellino del centrocampista della Nazionale è stata lanciata da ‘Sky Sports DE’. L’affondo dei londinesi, tuttavia, avrebbe scarsissime per non dire zero possibilità di andare in porto. Il Newcastle adesso non lo vende, a meno di una offerta da 100 e passa milioni.