Juve, colpo di scena Tonali: blitz per il grande colpo in extremis

Foto dell'autore

Novità clamorose sul centrocampista ex Milan da tempo obiettivo dei bianconeri

Colpo di scena Tonali in queste ultime ore di calciomercato. Blitz a sorpresa per il centrocampista ex Milan da tempo nel mirino della Juventus. Più che nel mirino, un obiettivo vero e proprio dei bianconeri in vista della prossima stagione.

Tonali in azione col Newcastle
Juve, colpo di scena Tonali: blitz per il grande colpo in extremis (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Un obiettivo con tutte le enormi difficoltà del caso. Il Newcastle, infatti, lo ha appena blindato fino al 2030 e lo valuta non meno di 80 milioni di euro. E forse siamo anche bassi con le cifre, considerato che i ‘Magpies’ appartengono al fondo saudita PIF e non hanno certo bisogno di soldi. A Tonali non dispiacerebbe tornare in Serie A, ma l’operazione resta a dir poco complessa.

In queste ultime ore, però, un tentativo lo sta facendo o lo avrebbe fatto la capolista di Premier, vale a dire l’Arsenal di Arteta. La notizia dell’assalto dei ‘Gunners’ al cartellino del centrocampista della Nazionale è stata lanciata da ‘Sky Sports DE’. L’affondo dei londinesi, tuttavia, avrebbe scarsissime per non dire zero possibilità di andare in porto. Il Newcastle adesso non lo vende, a meno di una offerta da 100 e passa milioni.

