Non arrivano buone notizie per Paul Pogba che, una volta tornato a giocare con la maglia del Monaco ha collezionato solamente 30 minuti di gioco.

L’ex centrocampista della Juventus non è stato inserito dal club monegasco nella lista per la Champions League con il classe 1993 che potrà essere utilizzato solamente nelle competizioni nazionali.

Un duro colpo per il calciatore che non riesce a tornare nella miglior condizione fisica tornando ad essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, quando era un autentico trascinatore della Juventus e con la nazionale francese riuscì a conquistare i mondiali del 2018. Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, Pogba sarebbe fuori dall’elenco dei calciatori scelti dal Monaco per disputare la seconda parte di Champions League.