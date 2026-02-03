Atalanta
Kolo Muani è già prenotato: dove giocherà l’anno prossimo

L’attaccante francese resta al Tottenham, ma in estate il discorso cambierà: ecco le ultimissime sull’attaccante francese. 

La Juve ha provato in tutti i modi a riportarlo a Torino, ma alla fine Kolo Muani continuerà a indossare la maglia del Tottenham, almeno fino al termine della stagione. L’attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain ha addirittura forzato la mano con il club londinese per fare ritorno in bianconero, senza però riuscire nel suo intento. La dirigenza deli Spurs non ha trovato nessun sostituto sul mercato e alla fine il 27enne originario di Bony è rimasto a Londra.

Kolo Muani (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il ritorno di Kolo Muani alla Juve, però, potrebbe essere solo rimandato. Ne è convinto l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui i contatti tra le parti riprenderanno sicuramente in estate: la dirigenza di corso Galileo Ferraris partirà dall’ok del calciatore e da una base di intesa con il PSG, dunque l’ultimo ostacolo rimane proprio il Tottenham.

Spalletti apprezza tantissimo il francese ed è convinto che la Juve con lui in campo possa compiere il definitivo salto di qualità. Proprio per questo, a Torino sono al lavoro per accontentare il tecnico di Certaldo.

