Ex Juve torna in Serie A: firma lampo con i nerazzurri

Colpaccio lampo in Serie A: è tutto fatto per il ritorno di un ex calciatore della Juventus nel campionato italiano.

Fuochi d’artificio in Serie A in queste ultimissime ore di calciomercato invernale, che chiuderà i battenti alle 20:00 di oggi. Tutte le principali compagini del campionato italiano sono al lavoro per rinforzarsi e per cedere i giocatori in esubero, ma a piazzare l’ultimo colpo almeno in ordine cronologico è il Pisa.

Lo riferisce la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui il club nerazzurro avrebbe chiuso poco fa l’operazione con il West Bromwich Albion per il ritorno in Italia di Samuel Iling-Junior: l’esterno inglese classe 2003 si trasferisce in Toscana con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Si tratta di una vecchia conoscenza del campionato di Serie A, dove Iling-Junior ha indossato le casacche di Juventus (2022-2024) e Bologna (2024-2025). Ora il ragazzo originario di Londra ha l’opportunità di rifarsi in un club che è in piena lotta per non retrocedere in Serie B: il Pisa, che ha recentemente esonerato Alberto Gilardino, occupa al momento l’ultima posizione in classifica con 14 punti, in compagnia dell’Hellas Verona.