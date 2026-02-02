Aggiornamenti importantissimi in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni fisiche di Kenan Yildiz: ecco le ultime.

La Juve può tirare un grandissimo sospiro di sollievo. Le condizioni fisiche di Kenan Yildiz, che ieri sera nel corso della sfida contro il Parma aveva chiesto il cambio ed era stato sostituito a inizio ripresa da Miretti, non preoccupano e il numero 10 bianconero potrebbe tornare in campo prima del previsto.

Le dichiarazioni a fine gara del tecnico Spalletti (“Ora ha dolore anche camminando“) avevano fatto tremare i tifosi della Juve, ma questa mattina il 20enne originario di Ratisbona ha svolto i trattamenti del caso alla Continassa e la Juve ha deciso di non sottoporlo a controlli strumentali presso il J Medical.

Il fastidio muscolare accusato contro il Parma, dunque, non è grave e Yildiz potrebbe addirittura tornare disponibile per la gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta (giovedì) o, nella peggiore delle ipotesi, essere in campo domenica 8 febbraio nella super sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri. Una buonissima notizia per la Vecchia Signora in vista del tour de force tra campionato, Champions League e Coppa Italia.