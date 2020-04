CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA BAYERN / Bayern Monaco su Paulo Dybala? Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, l'attaccante della Juventus è stato in realtà proposto ai bavaresi da un intermediario.

Calciomercato Juventus, CM.IT: Dybala 'proposto' al Bayern | La situazione

Il profilo dell'argentino piace al club tedesco ed era già nel mirino come possibile erede di Muller (che. però. poi ha rinnovato), ma al momento non può prendere in considerazione un maxi investimento - superiore nel caso a 100 milioni di euro - per un giocatore vista l'emergenza coronavirus e le sue conseguenze 'pesanti' sul piano economico.

Non a caso il Bayern ha da un po' 'frenato' anche sul fronte, valutando come rinforzo per l'attacco Timo, senz'altro meno costoso - ha una clausola di circa 60 milioni - anche se sull'attaccante della concorrenza è molto forte. Il futuro di, che non gradirebbe il trasferimento in Germania, dovrebbe essere quindi alla. Il numero 10, rilanciatosi quest'anno, sarebbe ben felice di prolungare con la società presieduta da Andrea Agnelli: tuttavia la strada verso il rinnovo è ancora lunga

