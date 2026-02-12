“Dai, ma cosa stai facendo?”
Donnarumma torna nel mirino, anche se stavolta non a causa di qualche grave errore. Bisogna ammettere che da quando è al Manchester City non ha mai sbagliato una gara.
Il numero uno della Nazionale è stato criticato duramente dall’ex stella dei pali di Arsenal e Nazionale inglese, nonché dello stesso City: ovvero David Seaman. Nel corso del podcast ‘Beast Mode On’, il 62enne ha detto di provare fastidio per le eccessive esultanze dei portieri, che ormai avvengono dopo quasi ogni intervento. E ha citato Donnarumma…
“Al momento lui è uno dei miei preferiti, ma ha esultato in maniera esagerata dopo alcune parate non eccezionali. Quando lo fanno lui e gli altri suoi colleghi, io penso: ‘Dai, puoi fare di meglio’, oppure ‘Dai, ma cosa stai facendo? Esulta quando conta davvero! Questa costa mi dà davvero fastidio”.
Donnarumma è sbarcato in Premier alla fine dello scorso calciomercato estivo. Il club allenato da Guardiola ha speso 30 milioni di euro per acquistarlo dal Paris Saint-Germain, il quale lo aveva messo fuori squadra una volta capito che sarebbe potuto andare via a zero dodici mesi più tardi. Coi ‘Citizens’, il classe ’99 ex Milan ha firmato un contratto fino a giugno 2030 più opzione per una ulteriore stagione.