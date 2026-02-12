“Dai, ma cosa stai facendo?”

Donnarumma torna nel mirino, anche se stavolta non a causa di qualche grave errore. Bisogna ammettere che da quando è al Manchester City non ha mai sbagliato una gara.

Il numero uno della Nazionale è stato criticato duramente dall’ex stella dei pali di Arsenal e Nazionale inglese, nonché dello stesso City: ovvero David Seaman. Nel corso del podcast ‘Beast Mode On’, il 62enne ha detto di provare fastidio per le eccessive esultanze dei portieri, che ormai avvengono dopo quasi ogni intervento. E ha citato Donnarumma…

“Al momento lui è uno dei miei preferiti, ma ha esultato in maniera esagerata dopo alcune parate non eccezionali. Quando lo fanno lui e gli altri suoi colleghi, io penso: ‘Dai, puoi fare di meglio’, oppure ‘Dai, ma cosa stai facendo? Esulta quando conta davvero! Questa costa mi dà davvero fastidio”.

/7 444 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 2 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 3 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 4 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 5 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 6 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. 7 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 13% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Donnarumma è sbarcato in Premier alla fine dello scorso calciomercato estivo. Il club allenato da Guardiola ha speso 30 milioni di euro per acquistarlo dal Paris Saint-Germain, il quale lo aveva messo fuori squadra una volta capito che sarebbe potuto andare via a zero dodici mesi più tardi. Coi ‘Citizens’, il classe ’99 ex Milan ha firmato un contratto fino a giugno 2030 più opzione per una ulteriore stagione.