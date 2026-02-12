Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Esplode il ‘caso’ Donnarumma: “Mi dà davvero fastidio”

Foto dell'autore

“Dai, ma cosa stai facendo?”

Donnarumma torna nel mirino, anche se stavolta non a causa di qualche grave errore. Bisogna ammettere che da quando è al Manchester City non ha mai sbagliato una gara.

Donnarumma durante una gara col Manchester City
Esplode il caso Donnarumma: “Mi dà davvero fastidio” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il numero uno della Nazionale è stato criticato duramente dall’ex stella dei pali di Arsenal e Nazionale inglese, nonché dello stesso City: ovvero David Seaman. Nel corso del podcast ‘Beast Mode On’, il 62enne ha detto di provare fastidio per le eccessive esultanze dei portieri, che ormai avvengono dopo quasi ogni intervento. E ha citato Donnarumma…

“Al momento lui è uno dei miei preferiti, ma ha esultato in maniera esagerata dopo alcune parate non eccezionali. Quando lo fanno lui e gli altri suoi colleghi, io penso: ‘Dai, puoi fare di meglio’, oppure ‘Dai, ma cosa stai facendo? Esulta quando conta davvero! Questa costa mi dà davvero fastidio”.

/7
444

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Donnarumma è sbarcato in Premier alla fine dello scorso calciomercato estivo. Il club allenato da Guardiola ha speso 30 milioni di euro per acquistarlo dal Paris Saint-Germain, il quale lo aveva messo fuori squadra una volta capito che sarebbe potuto andare via a zero dodici mesi più tardi. Coi ‘Citizens’, il classe ’99 ex Milan ha firmato un contratto fino a giugno 2030 più opzione per una ulteriore stagione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie