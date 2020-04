Calciomercato Juventus, Pjanic escluso dallo scambio: le ultime di CM.IT

JUVENTUS BARCELLONA ARTHUR PJANIC / Giovane, di talento e con ancora ampi margini di miglioramento: il profilo di Arthur è un profilo che piace (e non poco) alla Juventus, che da tempo ha fissato il nome del brasiliano tra i preferiti nella propria wish list. Al Barcellona, l'ex Gremio è arrivato nell'estate del 2018 per raccogliere la pesante eredità lasciata negli anni da Xavi ed Iniesta, raccolta ed onorata a corrente alterna nel corso del suo primo anno e mezzo da blaugrana.

Ciò nonostante, su di lui resta sempre vigile l'occhio della Vecchia Signora e quello dei maggiori top club europei, che nel giovane Arthur (classe 1996 ndr) continuano a vedere un'occasione ghiotta di mercato, considerando anche la possibile mini-rivoluzione che potrebbe colpire lo spogliatoio del Barça nel corso della prossima estate. Ecco allora, che anche dalla Spagna giungono insistenti le voci di un possibile approccio dei bianconeri, al punto da intavolare uno scambio con i blaugrana ed inserire come contropartita per il brasiliano , uno scontento come, giocatore a sua volta graditissimo dai catalani.

Juventus-Barcellona, Pjanic escluso dallo scambio per Arthur: le ultime di CM.it

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, però, il centrocampista bosniaco non è coinvolto nell'operazione. L'interesse della Juve per Arthur è reale e di lungo corso, e l'ipotesi di uno scambio sarebbe gradita sia ai bianconeri che allo stesso Barcellona, consapevoli entrambi di dover agire adesso in un calciomercato completamente diverso per cifre e strutture, causa coronavirus. Ciò nonostante, la Vecchia Signora non vorrebbe privarsi di Pjanic per utilizzarlo come una semplice contropartita (seppur con un conguaglio positivo), ma vorrebbe capitalizzare al massimo un'eventuale cessione. E poi, anche l'interesse del Barcellona sembra direzionato verso altre zone di campo, esattamente sulla fascia destra, dove resta alla ricerca di un laterale da aggiungere nelle proprie rotazioni. Danilo, Cuadrado, Douglas Costa: nomi possibili che potrebbero rientrare nella trattativa, ma non certamente gli unici. Attenzione, dunque, anche ad altri calciatori che potrebbero far gola ai blaugrana e che la Juventus potrebbe 'sacrificare' per limare il costo del cartellino di Arthur.

