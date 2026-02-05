Remo Freuler non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Bologna e lo svizzero è già libero di firmare con un nuovo club in vista della prossima stagione.

Come tutti i calciatori che hanno l’accordo in scadenza nel giugno di quest’anno, Remo Freuler è libero di firmare il contratto con un altro club senza dover passare dalla propria società.

Da tempo il Bologna è in trattativa con l’entourage del calciatore per cercare di trovare l’accordo e proseguire ancora insieme per due anni. Al momento, però, c’è distanza tra le parti e ci sarebbero due squadre già pronte a fare un tentativo nel caso in cui arrivasse la fumata nera.

La Roma, con Gian Piero Gasperini che lo conosce bene, è interessata al suo cartellino, così come l’Atalanta che gli offrirebbe l’opportunità di tornare nel club dove si è messo in mostra nel grande calcio.