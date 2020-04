Calciomercato Milan, Ibrahimovic allo scoperto | Annuncio dalla Svezia

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / "Vediamo cosa succede". A 'DPlay' Zlatan Ibrahimovic non ha dato certezze riguardo il suo futuro, nello specifico sul suo futuro o meno al Milan, manifestando però il desiderio di continuare la carriera da calciatore: "Ho un contratto con il club rossonero (in scadenza a giugno, ndr) e vedremo come finisce lì, se finisce... - le sue parole riportate da 'Sport Bladet' - Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile, però non sai mai cosa possa succedere.

Voglio continuare a giocare a calcio, di dare il mio contributo al di là di quello che ho fatto e che sono".

Calciomercato Milan, conferma Pioli può incidere su permanenza Ibrahimovic

"Se fai parte di una squadra, devi poi essere capace di dare il tuo apporto. Vediamo cosa succede", ha concluso. Il 38enne campione svedese prosegue ad allenarsi con l'Hammarby, del quale è azionista, in attesa del ritorno in Italia che in teoria dovrebbe avvenire a breve. La possibile conferma di Pioli sulla panchina del Milan, paventata stamattina, potrebbe prolungare il suo (secondo) matrimonio con il Milan visto l'ottimo rapporto con l'allenatore emiliano.

