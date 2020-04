CALCIOMERCATO JUVENTUS THOMAS / La nuova idea per il centrocampo della Juventus arriva dalla Spagna. Il club bianconero - stando al quotidiano Marca' - avrebbe messo nel mirino Thomas Partey, pilastro del centrocampo dell'Atletico Madrid. Il 26enne ghanese sarebbe sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza della Continassa, che vorrebbe approfittare di un'eventuale rottura tra il giocatore e i 'Colchoneros'.

Thomas, in scadenza attualmente nel 2023, avebbe dato priorità al rinnovo con l'Atletico, con le trattative però al momento ferme vista l'emergenza coronavirus.

Calciomercato Juventus, idea Thomas a centrocampo: gli scenari

non vorrebbe privarsi di uno dei suoi alfieri, con la dirigenza madrilena intenzionata a blindare il mediano alzando anche la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, cifra che avrebbe spinto la Juventus a muoversi in gran segreto per portarlo alla corte di Sarri.

Thomas e l'Atletico si rivedranno per discutere del prolungamento quando le circostanze legate alla pandemia mondiale lo consentiranno, con il centrocampista classe '93 che non ascolterà altre offerte prima di una decisione definitiva dell'Atletico sul suo futuro. Thomas si aspetterebbe anche un ingaggio (tra i più bassi della rosa) in linea con il suo rendimento in campo e, oltre a Juventus, Arsenal e Manchester United, di recente è stato accostato anche all'Inter dell'estimatore Conte.